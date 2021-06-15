В СКФО от коронавируса привились 730 тыс. человек

"По Северо-Кавказскому федеральному округу привито в целом 730 тысяч человек", - отметил он в ходе совещания о социально-экономическом развитии СКФО с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По словам Мурашко, ситуация с заболеваемостью в стране развивается неравномерно, более напряженно она складывается в регионах с наиболее высокой плотностью и мобильностью населения.

"Ситуация по Северо-Кавказскому округу выглядит примерно так же неравномерно. Но пока как достаточно стабильную хотел бы ее оценить. Заболеваемость составляет ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Но опять же, если взглянуть в разрезе регионов, то мы видим, что ряд регионов дают показатель выше, чем средний по Северо-Кавказскому округу и средний по Российской Федерации", - отметил глава Минздрава, добавив, что наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Карачаево-Черкесии (на 24% выше, чем средний по России).

Мурашко заявил, что в регионах СКФО развернуто достаточно коек - 4,1 тысячи, из которых сейчас свободны 37%. "То есть проблем с догоспитализацией и с оказанием помощи мы не видим", - уточнил министр. По его словам, во всех регионах Северного Кавказа есть лекарственные препараты для лечения COVID-19 и вакцина в достаточном количестве. "Запас в среднем составляет по каждому региону не менее 30 дней, в среднем этот показатель составляет до 40 дней наличия вакцины", - заявил Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что вакцинация в регионах также идет неравномерно и назвал в качестве одного из лидеров в этом плане Чечню. "Хотел бы поблагодарить правительство Чеченской Республики, которое за последние дни очень активно нарастило вакцинацию. И сегодня они приближаются к лидерам в целом по РФ и к лидерам по Северо-Кавказскому федеральному округу, хотя еще буквально месяц назад мы говорили о том, что они недостаточные темпы имеют. Но резервы реализованы, и это сегодня как показатель лидерства", - добавил Мурашко.

График вакцинации

Говоря процессе вакцинации в СКФО, Мурашко отметил, что "все вакцины поставляются в соответствии с графиком". Кроме того, глава Минздрава подчеркнул, что важно конкретно работать с населением и работодателями, особенно занятыми в индустрии гостеприимства.

"Отдельно хотел бы обратить внимание на вакцинацию лиц старшего возраста, старше 60 лет. Потому что в Северо-Кавказском федеральном округе пока этот показатель ниже, чем в среднем по Российской Федерации", - указал глава Минздрава.