Правозащитники сообщили, что Минюст расценил грант от СЖР как иностранное финансирование

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ расценило получение гранта от Союза журналистов в качестве иностранного финансирования при решении вопроса об исключении из перечня иноагентов. Об этом журналистам сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

"Самарское издание "Парк Гагарина" подало заявление о выходе из перечня иностранных агентов. Минюст провел проверку и обнаружил, что в 2020 году издание получило субсидию от Союза журналистов России. Поскольку СЖР в свою очередь в 2019 году получал деньги из-за рубежа, то его субсидии считаются иностранным финансированием", - сказал Чиков.

По его словам, аналогичные претензии Минюст высказал в адрес средств, полученных изданием от Торгово-промышленной палаты Тольятти. "При этом никаких претензий у Минюста ни к Союзу журналистов, ни к Торгово-промышленной палате из-за иностранных поступлений нет", - заключил Чиков.

Официальным комментарием министерства и СЖР ТАСС пока не располагает.