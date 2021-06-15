В Кузбассе ввели новые ограничения

КЕМЕРОВО, 15 июня. /ТАСС/. Власти Кузбасса ввели новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса и рекомендовали работодателям перевести треть сотрудников на удаленную занятость. Также с ограничениями по числу посетителей будут работать спортивные и культурные учреждения, сообщили в среду в официальном телеграм-канале правительства Кузбасса.

"В Кузбассе приостанавливаются работа общепита с 2:00 до 6:00, кроме доставок и заказов навынос, работа фуд-кортов в ТЦ и ТРЦ. Работодателям рекомендуется перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. Также рекомендуется перевести на удаленную работу людей от 65 лет и старше, беременных женщин и тех, кто имеет хронические заболевания. Заполняемость кинотеатров, театров, спорткомплексов и прочих досуговых центров снижается на 50%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения будут действовать с 15 по 30 июня. В это же время отменят ранее запланированные массовые мероприятия в закрытых помещениях численностью более 50 человек, в том числе IX Всероссийский форум рабочей молодежи, который должен был пройти в Кемерове 17-19 июня. Кроме того, усилят контроль за ношением масок.

С начала июня в Кузбассе выявлено почти 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии на сегодня - 38 тыс. человек. Ежесуточный прирост заболеваемости за две первые недели июня в Кемеровской области вырос почти на 75% - с 51 случая в сутки на 1 июня до 89 случаев заражения на 15 июня. Всего в регионе от коронавируса выздоровели 36,6 тыс. человек, умерли 755, остальные находятся под наблюдением медиков.

Ранее в регионе сняли практически все действующие ограничения в связи с коронавирусом. До настоящего момента продолжат действовать масочный режим, а также рекомендовано соблюдать 1,5 метровую дистанцию. На предприятиях рекомендовали ограничить контакты между сменами и передвижение работников между цехами.