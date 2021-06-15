Путин выразил соболезнования родным и близким Владимира Шаталова

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким космонавта Владимира Шаталова, который умер во вторник на 94-м году жизни. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Владимир Александрович был выдающимся представителем прославленной плеяды покорителей Вселенной, смелым, волевым, исключительно порядочным человеком", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил большой личный вклад Шаталова в развитие отечественной авиации и ракетно-космической отрасли, а также в популяризацию ключевых достижений национальной космической программы.

"Светлая, добрая память о дважды Герое Советского Союза Владимире Александровиче Шаталове навсегда сохранится в наших сердцах", - добавил президент.

Во вторник Роскосмос сообщил, что на 94-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов. Он совершил три космических полета. В 1987-1991 годах занимал должность начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.