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"Дождь" заявил, что не призывал к незаконным действиям и не выступал их организатором

Ранее Кремль исключил телеканал из президентского пула за призывы к незаконным акциям
© Митя Алешковский/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Телеканал "Дождь" утверждает, что не призывал свою аудиторию к незаконным действиям и не выступал организатором незаконных акций. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала.

Ранее Кремль исключил "Дождь" из президентского пула за призывы к незаконным акциям.

"За все время своего существования телеканал "Дождь" никогда не призывал к незаконным действиям и никогда не выступал их организатором. "Дождь" - [это] СМИ и занимается освещением всех новостей и событий в Российской Федерации и за ее пределами - в полном соответствии с российским законодательством", - говорится в сообщении.

Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "Дождь" исключен из президентского пула, так как "перестал быть <...> средством массовой информации, когда он не освещал незаконные акции, а когда он призывал к незаконным де-факто [митингам]". По его словам, телеканал "выступал в роли организатора незаконных акций".

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