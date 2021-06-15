Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Шаталова

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью летчика-космонавта Владимира Шаталова. Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

"Владимир Александрович Шаталов был представителем легендарного поколения летчиков-космонавтов, талантливым исследователем и покорителем Вселенной. Дважды Герой Советского Союза, смелый, мужественный и самоотверженный человек, Владимир Александрович совершил три космических полета", - говорится в телеграмме.

Премьер отметил, что освоение космоса, развитие отрасли было бы невозможно без таких отважных и целеустремленных людей, как Владимир Шаталов. По словам Мишустина, жизнь этого космонавта является для всех ярким примером.

"Светлая память о Владимире Александровиче Шаталове навсегда останется в сердцах его близких, друзей и коллег", - добавил премьер.

Во вторник Роскосмос сообщил, что на 94-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов.