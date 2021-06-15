Союз журналистов России опроверг информацию "Агоры" об иностранном финансировании

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) заявляет о недостоверности информации правозащитной организации "Агора" о получении им иностранного финансирования в 2019 году. Об этом ТАСС заявил глава СЖР Владимир Соловьев.

Ранее глава "Агоры" Павел Чиков сообщил журналистам, что самарское издание "Парк Гагарина" подало заявление о выходе из перечня иностранных агентов. По его словам, Минюст "провел проверку и обнаружил, что в 2020 году издание получило субсидию от Союза журналистов России, а поскольку СЖР, в свою очередь, в 2019 году получал деньги из-за рубежа, то его субсидии считаются иностранным финансированием".

Как заявил Соловьев, упомянутый "конкурс СМИ социально ориентированной тематики" проводится СЖР из средств, получаемых от Минтруда. "Для этих средств у СЖР даже открыт отдельный расчетный счет. У СЖР, как у всероссийской общественной организации, множество контрагентов, которые сотрудничают с нами по хозяйственным вопросам - во время проведения наших фестивалей и форумов. Всех проверить "на иноагенство" очень сложно, и как можно узнать, получала ли организация, с которой мы сотрудничаем, иностранное финансирование? Особенно, если у нее нет статуса иноагента на момент сотрудничества?" - сказал Соловьев.

Конкурс СМИ социально ориентированной тематики охватывает около 400 СМИ ежегодно, несколько последних лет. Павел Чиков, отметил Соловьев, "передергивает", когда пишет, что "Союз в 2019 году получал деньги из-за рубежа". "В том же скрине написано: "Получал деньги от юрлиц, финансируемых из иностранных источников. Это, мягко говоря, не одно и то же. СЖР более пяти лет не получает никакого зарубежного финансирования. И у Минюста, насколько нам известно, нет претензий к СЖР", - указал Соловьев.