За загрузкой общественного транспорта в Мурманской области в 60% будут следить кондукторы

МУРМАНСК, 15 июня. /ТАСС/. Кондукторы и водители общественного транспорта в Мурманской области будут следить за соблюдением 60-процентной загрузки пассажирами салонов троллейбусов и автобусов, сообщил во вторник в эфире телеканала РБК губернатор региона Андрей Чибис. Такие ограничения власти Мурманской области ввели из-за роста заболеваемости коронавирусом.

"Это водитель, кондуктор, который там [в салоне] находится, очень легко и просто считает. Здесь нет задачи аптечной точности, ошибка в несколько мест не является критическим фактором. Здесь есть задача, чтобы не было забитых автобусов, пассажиры были в масках, не были плотно друг к другу", - сказал Чибис, добавив, что при таких ограничениях маршрутная сеть продолжит работать в режиме, как это было в прошлые пики заболеваемости.

Губернатор также пояснил, что все недополученные доходы из-за сокращения загрузки общественного транспорта региона, компании-перевозчики смогут получить в будущем. "Большинство пассажиров используют онлайн-оплату, мы четко увидим какая недостача и какое покрытие недополученных доходов необходимо транспортным предприятиям".

Ранее губернатор Мурманской области анонсировал введение ограничений из-за роста ежесуточного количества заразившихся коронавирусом в регионе. В частности, 30% работников бюджетных учреждений должны перейти на дистанционный формат работы. Работодателям рекомендовано дифференцировать начало рабочего дня с 9 до 11 утра, чтобы сократить пассажиропоток в часы пик в общественном транспорте, на загрузку которого также вводятся ограничения - не более 60% от вместимости. Дневные стационары приостановят прием, а заведения общепита смогут принимать посетителей только до 23 часов.

Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 52 тысячи, всего с начала пандемии в области зафиксировано 1 246 летальных исходов. Сегодня в регионе выявили 69 новых случаев заболевания.