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Купальный сезон на Черноморском побережье может начаться через неделю

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сейчас самая комфортная температура моря в Анапе, Евпатории и Геленджике
© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Купальный сезон на курортах Черного моря начнется уже совсем скоро, примерно через неделю. В настоящее время самая комфортная температура моря в Анапе, Евпатории и Геленджике, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Анапе, Евпатории и Геленджике температура воды составляет 21 градус тепла. Это пока неустойчивая температура, она колеблется. Но купальный сезон приближается, он начнется уже совсем скоро", - сообщил он.

В настоящее время температура моря в Ялте 16 градусов тепла, в Феодосии и Туапсе - 17 градусов тепла, в Сочи - 18 градусов тепла.

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