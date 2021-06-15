В Карелии не будут вводить жестких ограничений для коллективов, где активно вакцинируются

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июня. /ТАСС/. Власти Карелии планируют избирательно подходить к антикоронавирусным ограничениям, которые будут вводить в республике в связи с ухудшением эпидситуации по COVID-19. К организациям, где показатель коллективного иммунитета сформировался на уровне 60% за счет вакцинации или естественным путем, будут применять менее жесткие меры, сообщил во вторник в ходе прямой линии "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Если учреждение, предприятие достигло уровня вакцинации 60% и более, к этому учреждению будет иное отношение в случае принятая ограничительных мер. Это не дискриминация тех, кто не привился, это просто объективный подход к точечности тех ограничительных мер, которые, видимо, будут дополнительно устанавливаться в ситуации, когда коронавирусная инфекция набирает третью волну", - сказал Парфенчиков.

Глава Карелии уточнил, что уже подписал распоряжение о введении в республике паспортов коллективного иммунитета, которые организациям и учреждениям будет выдавать министерство экономического развития региона совместно с Минздравом Карелии. Работодатель может собрать информацию об официально переболевших и вакцинировавшихся работниках и подать эти данные в Минэкономразвития. Информацию будет проверять Минздрав Карелии в течение пяти дней.

"[После этого] в течение одного рабочего дня этому предприятию выдается зеленый паспорт. И это предприятие уже может быть уверено в том, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и принятия ограничительных мер, в отношении них эти меры будут либо не применять, либо применяться в крайне незначительном формате", - подытожил Парфенчиков.

На сегодняшний день в Карелии отмечается рост заболевших COVID-19, нуждающихся в госпитализации. По словам врио руководителя регионального управления Роспотребнадзора Людмилы Котович, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в республике выросла на 15%, в целом тенденция к увеличению случаев заражения фиксируется уже в течение трех недель.

"Месяц назад было развернуто 457 ковидных коек, на утро сегодня у нас было - 492. Сегодня вечером коек уже 627. Это объективный показатель, который указывает на напряженность работы системы здравоохранения", - отметил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Ситуация с коронавирусом в Карелии

По информации Минздрава Карелии, всего за время пандемии в республике выявили 48 249 случаев заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 67 человек. Выздоровели 46 459 пациентов, умерли 587. В республике действует масочный режим. Для участия в массовых мероприятиях нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Работодателям рекомендовано использовать гибкий график для избежания скопления людей и дистанционный формат работы, в первую очередь, для сотрудников старше 60 лет.