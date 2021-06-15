В Астраханской области фиксируют небольшой рост заболеваемостью COVID-19

"В Астраханской области фиксируется незначительный рост заболеваемостью коронавирусом - прибавка идет единичными случаям за день. Мы отмечаем трехпроцентное увеличение количества вызовов скорой и неотложной медицинской помощи к больным, которые имеют симптомы заболевания новой коронавирусной инфекцией", - сказал Спирин.

АСТРАХАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Незначительный рост заболеваемостью коронавирусом фиксируют в Астраханской области в последнее время. Об этом на брифинге журналистам сообщил министр здравоохранения области Алексей Спирин во вторник.

Он также добавил, что медицинская служба региона полностью готова развернуть дополнительные койки в случае необходимости. Сейчас работает 261 ковидная койка и количество свободного коечного фонда на сегодняшний день составляет 10%, что является одним из самых низких процентов показателей свободного коечного фонда с начала пандемии.

По словам Спирина, в регионе "есть койки двойного назначения, которые научились развертывать в течение нескольких часов, однако процесс свертывания и возвращения ковидных коек в плановую медицинскую помощь занимает достаточно длительный промежуток времени".

Спирин напомнил, что в регионе сохраняется обязательное ношение масок в общественных местах для тех, кто не привит, и рекомендательный характер ограничительного режима для лиц старше 65 лет. Однако наблюдается несоблюдение данных мер, что "сказывается на текущей санитарно-эпидемиологической обстановке", добавил он. Он также уточнил, что в регионе есть все условия, чтобы вакцинироваться любой из трех видов вакцин в одном из 85 работающих пунктов иммунизации, а также с помощью выездных бригад на дому.

По данным на 15 июня в Астраханской области вакцинировано от коронавирусной инфекции 140 472 человека (оба этапа иммунизации прошли 110 324 человека). За минувшие сутки зафиксировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят лечение 233 человек (свободно 11% коечного фонда). На амбулаторном лечении находятся 718 человек.