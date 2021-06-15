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Пандемия COVID-19

Проценко считает, что Москва еще не достигла пика по заболеваемости COVID-19

Врач также отметил, что все отговорки антипрививочников, например, что через пять лет после прививки от коронавируса женщина может родить ребенка с дефектами, являются спекуляцией
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что Москва пока не достигла пика заболеваемости COVID-19.

"Я бы хотел, чтобы мы на сегодняшний день были на пике (по заболеваемости коронавирусом - прим. ТАСС). Но чудес не бывает", - сказал Проценко в интервью RT.

Он отметил, что все отговорки антипрививочников - это спекуляции, например, что через пять лет после прививки от коронавируса женщина может родить ребенка с дефектами. "Болезнь новая, но о каких-то долгосрочных последствиях сложно говорить", - подчеркнул главврач.

В Москве выявлено 6 805 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 705 человек. На ИВЛ находятся 468 человек. В столице умер 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Проценко, Денис Николаевич
Пандемия COVID-19
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