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Кабмин предложил разрешить использование служебных собак для безопасности на транспорте

Собак можно будет привлекать для поиска оружия, взрывчатки, иных запрещенных предметов и веществ или отдельных лиц

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект, который позволяет использовать служебных собак подразделениями транспортной безопасности. Текст размещен в думской электронной базе.

Закон "О транспортной безопасности" предлагается дополнить нормой, согласно которой "для защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства подразделения транспортной безопасности могут использовать обученных и аттестованных в установленном порядке служебных собак".

Собак можно будет привлекать для поиска оружия, взрывчатки, иных запрещенных предметов и веществ или отдельных лиц. Допускается использование караульных собак. Порядок использования собак будет установлен правительством.

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