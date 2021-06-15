В Тульской области рекомендовали перевести на удаленку 30% невакцинированных сотрудников

ТУЛА, 15 июня. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во вторник внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, согласно которым предприятиям и организациям рекомендуется перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства по итогам заседания регионального оперативного штаба.

"Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим не менее 30% работников из числа руководителей, специалистов и других служащих, не прошедших вакцинацию. Руководителям организаций также предлагается предусмотреть механизмы поощрения вакцинированных сотрудников", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что для снижения рисков распространения коронавируса дополнительно к действующим ограничениям вводится обязанность использовать маски посетителями всех зрелищных мероприятий, даже если они проводятся на открытом воздухе.

В Тульской области в числе действующих ограничительных мер - обязательный масочный режим в общественном транспорте, магазинах, а также заполнение зрительного зала при проведении публичных развлекательных мероприятий не более, чем на 50%.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 15 июня, в Тульской области с начала пандемии выявлено 40 987 случаев заражения коронавирусом, в том числе 67 - за последние сутки. Выздоровели 38 372 человека, умерли 2 120 пациентов.