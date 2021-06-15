В Черкесске к 2023 году намерены построить мост над железной дорогой

ЧЕРКЕССК, 15 июня./ТАСС/. Строители начали возведение моста, который будет расположен над железной дорогой и соединит новый микрорайон в столице Карачаево-Черкесии (КЧР) с объездной трассой. Работы планируется завершить к 2023 году, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ КЧР.

"В Черкесске началось строительство надземного автомобильного переезда через железнодорожное полотно, который соединит новый микрорайон в северной части Черкесска с объездной дорогой Лермонтов - Черкесск - Невинномысск - Домбай", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что протяженность переезда с учетом подъездных путей и спуска составит 658 м, длина путепровода - 207,5 м. Помимо двух лестничных сходов, переход будет оборудован колясочными спусками, планируется нанести на пешеходной зоне предупреждающее тактильное покрытие.

В настоящее время ведется изготовление металлоконструкций. Строительство планируется завершить к концу 2022 года. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Четырехполосная дорога значительно разгрузит автомобильный поток, а для пешеходов будут предусмотрены два тротуара шириной не менее двух с половиной метров", - добавили в пресс-службе.