Секретарь Совбеза в Самаре обсудит проблемы экологической безопасности Поволжья

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев совершит рабочую поездку в Самару, где обсудит вопросы экологической безопасности регионов Поволжья. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"16 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит Самару. Патрушев проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа (ПФО)", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что "отдельное внимание планируется уделить проблемам экологической безопасности".

В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, главы регионов, входящих в состав округа, представители федеральных министерств и ведомств.

Секретарь СБ РФ регулярно проводит совещания по актуальным вопросам безопасности в разных федеральных округах. Традиционно на подобных мероприятиях Патрушев, помимо обсуждения текущих вопросов повестки, подводит также итоги реализации решений, принятых на предыдущем совещании под его руководством в том же федеральном округе.

В прошлый раз секретарь Совбеза занимался вопросами нацбезопасности в Поволжье 20 мая 2020 года. С учетом эпидемиологической ситуации совещание проходило в режиме видеоконференции. Основное внимание было уделено нарушениям при выполнении национальных проектов. Патрушев пришел к выводу, что они связаны с коррупцией и несоблюдением правил госзакупок, оплатой фактически невыполненных или некачественных работ и поставок продукции, фальсификацией отчетных показателей. По итогам совещания он потребовал принять превентивные меры против хищения и усилить контроль за использованием бюджетных средств, повысить слаженность и скоординированность действий правоохранительных и контрольно-надзорных органов, региональных властей и местного самоуправления.

В состав Приволжского федерального округа входят 14 регионов: шесть республик (Башкирия, Марий-Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия), Пермский край и семь областей (Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская).