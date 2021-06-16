Ученые заявили, что первые заразившиеся коронавирусом были в США уже в декабре 2019 года

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Национальный институт здоровья США (NIH) нашел доказательства того, что первые случаи заражения коронавирусом в стране датируются декабрем 2019 года, то есть раньше, чем предполагалось. Об этом говорится в опубликованном в среду исследовании института.

Ученые провели анализ более чем 24 тыс. образцов крови, взятых по всей территории США с 2 января по 18 марта 2020 года, и обнаружили антитела к коронавирусу в самых ранних образцах у людей, проживавших в окрестностях Нью-Йорка и Сиэттла (штат Вашингтон), которые впоследствии стали одними из главных очагов распространения COVID-19 в стране. При этом в образцах, датированных 7 января, ученые нашли в крови признаки заболевания коронавирусом у жителей еще пяти штатов. Как отмечают в NIH, многие образцы были взяты еще до первых подтвержденных случаев заражения в стране, что указывает на необходимость скорейшего развертывания тестирования в условиях угрозы начала эпидемии.

"Это исследование позволяет нам раскрыть больше информации о начале эпидемии [коронавируса] в США и подчеркивает реальную ценность продолжительных исследований для понимания динамики новых заболеваний, таких как COVID-19", - заявил автор исследования Джош Денни.

Власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (центральная провинция Хубэй) 31 декабря 2019 года, возбудителем которой, как выяснилось позднее, стал коронавирус нового типа. В США первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в середине января 2020 года, а уже в феврале был зарегистрирован первый летальный исход. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, общее число случаев инфицирования коронавирусом в США с начала пандемии превышает 33,4 млн, смертей - 600 тыс.