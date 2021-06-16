За прошедшие сутки в России ликвидировали более 90 лесных пожаров

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Специалисты тушат 69 лесных пожаров на площади более 60 тыс. га в регионах РФ, наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Иркутской области, сообщила в среду пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 15 июня в России ликвидирован 91 лесной пожар на площади 4 511 га. На 00:00 мск 16 июня на территории Российской Федерации действовало 69 лесных пожаров на площади 60 171 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Так, в Иркутской области действует три пожара на площади 34 966 га, в Якутии - 10 пожаров на площади 23 490 га. В Тюменской области зафиксировано 18 пожаров на площади 736 га, в Ханты-Мансийском автономном округе - 10 пожаров на площади 670 га. Также пожары действуют в Свердловской, Омской, Магаданской областях, Республике Коми, в Архангельской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Костромской области, Республике Башкортостан, Хабаровском крае, в Кировской области, Пермском крае, а также в Курганской области.

В работах по тушению задействованы 3 209 человек, привлечены 574 единицы техники, за обстановкой следят 67 воздушных судов, 27 - помогают тушить пожары.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах РФ, Режим ЧС введен в трех субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 48 субъектах РФ.