В Находке запретили массовые мероприятия из-за роста заболеваемости COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Власти города Находки в Приморском крае ввели полный запрет на мероприятия с массовым участием людей в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщается в среду на сайте мэрии.

"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, высоким коэффициентом распространения коронавирусной инфекции, по рекомендации управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в Находкинском городском округе запрещается проведение культурно-досуговых и иных очных мероприятий с массовым участием людей (концерты, выставки, акции и прочее)", - сообщает администрация.

Жителей и гостей Находкинского городского округа власти просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, дезинфицировать руки во время и после посещения общественных мест. Как пояснили ТАСС в пресс-службе мэрии, в городе развернуто три госпиталя по лечению коронавируса. На 15 июня в них находятся 234 человека.

"Мы получили рекомендацию Роспотребнадзора ввести запрет на массовые мероприятия, и аналогичные рекомендации разосланы в другие муниципалитеты края. Мы отмечаем у себя серьезный рост заболеваемости, наши госпитали начинают переполняться, и речь идет уже об открытии дополнительных госпиталей. На 1 июня коэффициент распространения коронавируса был 1,1, при том что показатель, с которым можно отменять ограничения, это 0,5. И ситуация с тех пор либо не изменилась, либо ухудшилась", - пояснил руководитель пресс-службы администрации Владимир Ко.

В городе, как во всем Приморье, продолжается вакцинация как в стационарных, так и в одном мобильном пункте. Кроме того, специалисты горбольницы выезжают на предприятия для вакцинации трудовых коллективов и к маломобильным гражданам.