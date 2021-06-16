Власти Чукотки упростили многодетным семьям округа процесс получения земельных участков

ТАСС, 16 июня. Процесс получения земельных участков для многодетных семей Чукотки упрощен: теперь представители льготной категории граждан могут получить землю вне зависимости от уровня доходов, сообщили ТАСС в окружной Думе.

Ранее граждане, претендующие на земельный участок из числа многодетных родителей, должны были состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

"В целях усиления мер социальной поддержки семей, имеющих трех и более детей, предложено исключить требование для многодетных семей состоять на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях", - уточнили в Думе Чукотского АО.