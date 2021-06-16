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Власти Чукотки упростили многодетным семьям округа процесс получения земельных участков

Теперь землю можно получить вне зависимости от уровня доходов

ТАСС, 16 июня. Процесс получения земельных участков для многодетных семей Чукотки упрощен: теперь представители льготной категории граждан могут получить землю вне зависимости от уровня доходов, сообщили ТАСС в окружной Думе.

Ранее граждане, претендующие на земельный участок из числа многодетных родителей, должны были состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

"В целях усиления мер социальной поддержки семей, имеющих трех и более детей, предложено исключить требование для многодетных семей состоять на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях", - уточнили в Думе Чукотского АО.

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РоссияЧукотский автономный округ
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