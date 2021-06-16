Ученые предложили разрешить экспорт трехметровых бивней мамонта из Якутии

ЯКУТСК, 16 июня. /ТАСС/. Академия наук Якутии обратилась в Министерство культуры РФ с просьбой пересмотреть правила проведения экспертизы культурных ценностей, вступившие в силу с 1 января. Новый регламент вводит запрет на экспорт бивней мамонта длиной свыше трех метров, и ученые опасаются, что лишатся материалов для исследования доисторического животного, поскольку именно сданные на экспертизу перед экспортом бивни составляют основу их работы, сообщил ТАСС руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберт Протопопов.

Экспорт мамонтовых бивней регулируется законодательством о ввозе и вывозе культурных ценностей, основным регулятором которого является Министерство культуры РФ. Ученые осматривают все бивни мамонтов, которые направляют на экспорт. Так, в 2020 году через экспертизу в Академии наук Якутии прошло 30 тонн сырья. Однако по новым правилам к культурным ценностям особого значения, экспорт которых запрещен, отнесены все бивни длиной свыше трех метров.

"По нашим расчетам, в Якутии ежегодно находят до 200 таких бивней. Мы опасаемся, что добытчики мамонтовых бивней будут просто распиливать такие бивни. И если раньше часть бивней проходила через руки ученых и мы могли снять морфометрические параметры, то теперь опасаемся, что значительная часть материалов до нас не дойдет", - сказал Протопопов.

Он подчеркнул, что новые правила могут привести к росту контрабанды и криминализации всей отрасли по добыче бивней. "И контрабанда, и распил бивней - это уголовно наказуемые действия", - напомнил ученый.

"Мы предлагаем увеличить этот параметр до четырех метров: такие бивни встречаются редко, их находят не каждый год. В крайнем случае возможен выкуп таких экземпляров раз в год или даже в два года", - добавил эксперт.

Протопопов пояснил, что экспертиза позволяет ученым получать сведения о возрастной и половой структуре мамонтовых популяций. Для этих исследований нужен большой объем статистических данных, которых ученые могут лишиться из-за новых правил, принятых Минкультуры РФ. Он отметил, что соответствующие обращения уже направлены руководству Республики Саха (Якутия) и в федеральное министерство.

Добыча бивней мамонта

По данным Министерства промышленности и геологии Якутии, более 80% всех бивней мамонта в России сосредоточено на территории этого региона. Ежегодно в республике находят более 100 тонн бивней мамонта примерной стоимостью 600 млн рублей.

Потенциал добычи мамонтового бивня в регионе оценивается примерно в 500 тыс. тонн, общая стоимость - более 1 трлн рублей. Добычу ведут в 11 арктических районах республики, преимущественно в Абыйском, Аллаиховском, Булунском, Нижнеколымском, Среднеколымском и Усть-Янском районах. В 2020 году в Якутии насчитывается 110 недропользователей и действуют 695 лицензий на сбор бивней мамонта и других остатков мамонтовой фауны.

При этом, как подчеркнул Протопопов, почти все важные для науки находки сделали местные жители - охотники, рыбаки и сборщики бивней мамонта. Сейчас в Якутии начинается новый сезон сбора бивней. "Как новые правила отразятся - узнаем осенью", - сказал он.

Сам же сбор бивней пока регулируется только республиканским законом Якутии, принятым еще в 2005 году. Однако группа депутатов Госдумы совместно с правительством региона разработала проект о внесении изменений в федеральный закон "О недрах". Его авторы считают, что поправки узаконят сбор поделочных материалов в виде палеонтологических остатков, в том числе бивней мамонта, в также установят региональный контроль за деятельностью граждан и организаций, занятых этим сбором. "В частности, речь идет об изменениях, предусматривающих передачу полномочий [по регулированию отрасли] субъектам", - отметил Прокопьев.

Протопопов считает, что поправки в федеральное законодательство о регулировании сферы добычи бивней мамонта приведут к позитивным изменениям в этой отрасли.

"Будет сделан первый шаг, на эту тему обратят внимание на федеральном уровне. Ведь она касается не только Якутии, но и нескольких северных регионов. Мы надеемся, что случится прорыв и начнется регулирование сбора мамонтовой фауны на новом уровне, - заявил эксперт. - Сейчас много правовых лакун, которые можно по-разному толковать. Другими словами, появится четкая нормативная база".

Регулирование сбора

Законотворческая работа по регулированию "мамонтового бизнеса" проходит и на региональном уровне. Так, в мае в республиканский закон внесли поправку, которая позволила создать прозрачную систему сбора и реализации продукции, считает председатель постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии парламента Якутии Владимир Прокопьев.

По его словам, для жителей якутской Арктики сбор палеонтологических остатков осложняется бюрократическими трудностями, существованием множества посредников. "Рынок непрозрачный, нет четких правил игры. Наша задача - дать жителям возможность легально работать, ввести маркировку и учет сбора. Как известно, из-за большого числа посредников сами сборщики получают мизерную оплату", - отметил депутат.

Новый закон вводит положение, согласно которому пользователи недр будут предоставлять информационный отчет по сбору палеонтологических материалов с приложением информации о маркированных образцах палеонтологических материалов.

"Благодаря маркировке, приобретатели конечного продукта могут отследить весь путь материала с момента сбора до получения ювелирного изделия. Это очень важно, благодаря таким мерам мы сможем добиться того, чтобы ведущим экспортером была наша республика, и доходы поступали в региональные и муниципальные бюджеты. Именно отчеты и маркировка будут важными этапами на пути формирования всей прозрачной цепочки ценности данной продукции", - считает министр промышленности и геологии региона Максим Терещенко.

Он подчеркнул, что подготовка законопроекта велась в тесном взаимодействии с Союзом сборщиков мамонтовой фауны Якутии, учеными и депутатами.