Эксперт: запасы краба в акватории Приморья упали ниже уровня начала 2000-х годов

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Численность промысловых самцов камчатского краба в акватории Приморского края зафиксирована ниже минимального уровня, наблюдавшегося последний раз в начале 2000-х годов. Именно это стало причиной введения запрета на вылов краба в Приморье, сообщил ТАСС заведующий сектором Тихоокеанского филиала Всероссийского научного института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Слизкин.

"Мониторинг состояния запасов крабов в заливе Петра Великого и в Татарском проливе велся ежегодно, длительное время состояние ресурсов оценивалось как стабильное. Однако в последние три года явно обозначилась тенденция снижения камчатского краба, что требует принятия мер по регулированию его промысла. Так, по данным ловушечной съемки 2020 года, численность промысловых самцов камчатского краба была ниже минимального уровня, при котором возможно промысловое изъятие и даже ниже уровня начала 2000-х, когда в предыдущий раз вводился запрет на промысел", - рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что к началу 2000-х годов снижение численности, плотности и площади скоплений, падение уловов привело к введению запрета на промысел всего комплекса шельфовых крабов, в том числе синего и камчатского крабов в южной части подзоны Приморье с 2002 года. Этот запрет был снят только в ноябре 2013 года, после чего началось их промышленное освоение. С тех пор в адрес института регулярно приходят запросы природоохранных и правоохранительных органов по фактам различных правонарушений, связанных с незаконным промыслом.

"С синим крабом также происходит снижение численности. Риск подрыва популяции остается очень высоким. Введение запрета на промысле только камчатского краба неизбежно привело бы к увеличению пресса на синего. На основании этого можно сделать вывод, что введение временного запрета на промысел камчатского и синего крабов в подзоне Приморье необходимо для сохранения их запасов", - отметил Слизкин.

По его мнению, запрет позволит сохранить ранее потомство, которое станет основной промыслового запаса в дальнейшем. Ученые будут внимательно следить за состоянием ресурсов и при необходимости будут рекомендовать продлить мораторий до восстановления запасов.

Ранее Минсельхоз РФ издал приказ о запрете с 20 июня по 31 декабря добычи синего и камчатского краба в водах Приморья. Исключение составит вылов краба в научно-исследовательских и контрольных целях.