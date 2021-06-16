Сложная пожароопасная обстановка сохраняется в шести районах Якутии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сложная обстановка в связи с лесными пожарами сохраняется в шести районах Якутии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на руководителя ведомства Павла Гарина.

"Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Верхневилюйском, Нюрбинском, Оймяконском, Сунтарском, Усть-Майском и Томпонском районах. Основные усилия направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров. В готовности к применению находится аэромобильная группировка ведомства и авиация МЧС России", - приводятся слова Гарина.

По данным БФУ "Авиалесоохрана", на территории региона зарегистрировано 10 пожаров на землях лесного фонда на площади около 23,5 тыс. га. К борьбе с огнем привлечены около 1 тыс. человек, задействовано более 100 единиц техники, в том числе авиация. "За сутки на территории региона отработано девять проб атмосферного воздуха на территории четырех районов, превышений ПДК вредных веществ не зарегистрировано", - уточнили в пресс-службе.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил на своей странице в Facebook, что по распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мищустина Рослесхоз выделил республике дополнительно почти 380 млн рублей на авиамониторинг и борьбу с лесными пожарами.

Пожароопасная обстановка ухудшилась в регионе в первой половине июня, когда в некоторых районах установилась жаркая сухая погода, температура воздуха достигала отметки - плюс 30 градусов. В настоящее время в центральных районах температура умеренная, около 24 градусов, в Алданском, Нерюнгринском, Усть-Майском районах - дожди, местами грозы. Дождливая погода прогнозируется, по данным Якутгидромета, и на 17 июня.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. Наиболее сложная обстановка складывалась на территориях арктической и центральной группы районов.