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Пандемия COVID-19

Случаи смерти из-за коронавируса зафиксировали во всех префектурах Японии

По последним данным, общее количество случаев инфицирования в стране превысило 778 тыс., более 14 тыс. заразившихся умерли

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Власти префектуры Симанэ на западе Японии впервые с начала пандемии подтвердили смерть местного жителя, который заразился новым коронавирусом. Как сообщает в среду агентство Кyodo, тем самым летальные исходы среди инфицированных были выявлены во всех 47 префектурах страны.

Отмечается, что с начала распространения коронавируса в Японии в Симанэ был обнаружен лишь 551 случай заражения.

По последним данным, общее количество случаев инфицирования в стране превысило 778 тыс., более 14 тыс. заразившихся умерли.

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ЯпонияПандемия COVID-19
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