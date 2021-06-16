Случаи смерти из-за коронавируса зафиксировали во всех префектурах Японии

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Власти префектуры Симанэ на западе Японии впервые с начала пандемии подтвердили смерть местного жителя, который заразился новым коронавирусом. Как сообщает в среду агентство Кyodo, тем самым летальные исходы среди инфицированных были выявлены во всех 47 префектурах страны.

Отмечается, что с начала распространения коронавируса в Японии в Симанэ был обнаружен лишь 551 случай заражения.

По последним данным, общее количество случаев инфицирования в стране превысило 778 тыс., более 14 тыс. заразившихся умерли.