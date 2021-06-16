Циклон привел к разливу рек, подтоплениям и отключению электричества в Приамурье

ТАСС, 16 июня. Сильные дожди и ветер, которые принес на территорию Амурской области циклон, привели к подъему уровня рек, подтоплениям дорог и нарушениям в электроснабжении. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В результате выпавших осадков и порывов ветра зарегистрировано нарушение электроснабжения и подтопление низменных участков местности. На реках северных районов -Тында, Гилюй, Правый Уркан, реки Зейского водохранилища - наблюдаются подъемы на 65-291 см за сутки", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, подтопления отмечаются, в частности, в Зейском районе. Вода там вышла на участки нескольких дорог между поселениями, проезд по ним пока возможен.

Электроснабжение нарушено в поселке Магдагачи. Накануне там из-за аварии на сетях, падения опор электричество перестало подаваться в 118 частных жилых домов, в которых проживают более 850 человек. Социально значимые объекты под отключение не попали. Всего в поселении проживают около 10 тыс. человек. Специалисты продолжают работать над восстановлением электроснабжения.

За прошедшие сутки наибольшее количество осадков - 80 мм и более - зарегистрировано на территории Магдагачинского и Зейского районов. Умеренный дождь 5-13 мм отмечался в Белогорском округе, Мазановском и Свободненском районах. Максимальные порывы ветра до 16 м/сек были зарегистрированы в Благовещенске. Непогода сохраняется на отдельных территориях области, сильные дожди и ветер ожидаются в ночь на четверг на северо-востоке области.

В ближайшие дни область ждет очередной циклон. На 17-18 июня синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы, порывы ветра до 18-23 м/сек. Сильные осадки, до 50 мм, ожидаются на северо-западе области.