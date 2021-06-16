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Приемная кампания в колледжах Москвы начнется 20 июня

Подать заявление столичные абитуриенты смогут на портале mos.ru

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Приемная кампания начнется в московских колледжах с 20 июня, подать заявление о поступлении можно будет на портале mos.ru. Об этом сообщается в среду на официальном портале мэра Москвы.

"Подать заявление столичные абитуриенты смогут с 20 июня на портале mos.ru. Для этого необходимо после авторизации на портале в разделе "Услуги" выбрать раздел "Запись в колледж" и заполнить необходимые поля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что онлайн-услуга для абитуриентов большей части образовательных программ будет доступна до 25 августа, а для специальностей, требующих определенных творческих способностей, спортивных или психологических качеств - до 15 августа.

Онлайн-услуга "Запись в колледж" была запущена в 2014 году. За это время с ее помощью было подано более 728 тыс. заявлений, в прошлом году - около 250 тыс. заявлений.

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