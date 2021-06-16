В Омской области заболеваемость коронавирусом выросла за неделю на 17%

ОМСК, 16 июня. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусом увеличилась в Омской области за последнюю неделю на 17%, до 79 случаев в день. Как сообщила в среду пресс-служба областного правительства, региональный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение усилить контроль за соблюдением ограничений, но не ужесточать ограничительные меры.

"На очередном заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Омске глава [омского] Роспотребнадзора Александр Крига предлагает приостановить проведение массовых мероприятий. Основание - скачок заболеваемости на 17% за последнюю неделю", - сообщила пресс-служба.

По итогам заседания губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что было принято решение усилить контроль за соблюдением ограничений. "Минздраву поручено развернуть дополнительный коечный фонд (появится еще 190 мест в больницах) и организовать работу обсерватора для изоляции контактных лиц COVID-19", - цитирует пресс-служба губернатора. В настоящий момент в регионе развернуто 1 416 койко-мест для заразившихся коронавирусом.

Бурков подчеркнул, что вводить дополнительные ограничительные меры в отношении бизнеса в текущей ситуации нецелесообразно. "В прошлом году, чтобы спасти предпринимателей мы вынуждены были пойти на беспрецедентные меры поддержки. Сегодня мы идем навстречу бизнесу, идем навстречу омичам, чтобы не ужесточать ограничительные меры и не осложнять никому жизнь, - сказал глава региона. - Но если бизнес и все омичи не хотят вернуться к ограничениям на год назад, нужно соблюдать все санитарные нормы и вакцинироваться".

По данным омского Минздрава, по состоянию на 15 июня в регионе выявлено 79 случаев инфицирования коронавирусом. В начале июня в региона фиксировалось около 60 случаев заражения в день. Общее число заболевших с начала пандемии составило 48 554 человека, из которых 41 163 выздоровели, 1 459 скончались. В Омской области привито от коронавируса 235 598 человек, из них 192 289 - вторым компонентом вакцины.