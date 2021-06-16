Суд назначил еще один штраф водоканалу из-за запаха сероводорода в поселке под Оренбургом

ОРЕНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга оштрафовал ООО "Оренбург Водоканал" еще на 15 тыс. рублей за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов. Причиной стало превышение предельно-допустимых показателей по сероводороду в поселке Южный Урал Оренбургского района. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба суда.

"Постановлением суда ООО "Оренбург Водоканал" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. В отношении организации назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей", - сказано в распространенном сообщении.

В начале июня Ленинский районный суд Оренбурга уже назначал штраф в размере 15 тыс. рублей ООО "Оренбург водоканал" за нарушение санитарных нормативов в этом же поселке. Источником отравляющего запаха, на который неоднократно жаловались жители, а также причиной превышения ПДК по сероводороду являются иловые поля очистных сооружений.

Как ранее сообщал ТАСС, экологи неоднократно выявляли превышение содержания сероводорода в воздухе на территории села Южный Урал под Оренбургом. В мае и июне от жителей регулярно поступают жалобы на отравляющий запах, замеры экологов фиксировали до 18 ПДК по сероводороду в воздухе населенного пункта. Вероятным источником запаха эксперты и представители региональных властей называют иловые поля очистных сооружений местного водоканала, в компании полагают, что запах может быть спровоцирован неблагоприятными погодными условиями. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Загрязнение атмосферы".