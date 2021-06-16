В Словении истек срок действия режима эпидемии

ЛЮБЛЯНА, 16 июня. /ТАСС/. Срок действия указа правительства Словении о введении на территории страны режима эпидемии из-за второй волны пандемии коронавируса, регулярно продлевавшийся после 19 октября 2020 года, истек в среду. При этом действующие карантинные ограничения по-прежнему сохраняются.

Как отмечается в сообщении, опубликованном в среду на сайте словенского правительства, истечение срока действия указа также привело к деактивации мобилизационного плана сил службы гражданской обороны республики. Данное ведомство, подчиняющееся Министерству обороны Словении, отвечало за распределение защитного снаряжения по регионам страны.

Несмотря на формальное окончание эпидемии, для посещения внутренних залов ресторанов, кинотеатров и массовых мероприятий в Словении по-прежнему необходимо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сертификат о вакцинации, или же справку о перенесенной за последние шесть месяцев болезни.

Аналогичные условия необходимо выполнить для освобождения от карантина после прибытия из большинства зарубежных государств. При этом пункты санитарного контроля полиции Словении работают лишь на границе республики с Хорватией и в международном аэропорту Любляны, на внутришенгенских границах проводятся нерегулярные выборочные проверки. Въезд на словенскую территорию в туристических целях разрешен лишь из государств Шенгенской зоны и Евросоюза.