В Госдуму внесли проект о специальных библиотеках для людей с инвалидностью

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Правительство в среду внесло в Госдуму законопроект, согласно которому только специальные библиотеки смогут без цели извлечения выгоды импортировать и воспроизводить книги для инвалидов. Текст размещен в думской электронной базе.

В пояснительной записке указано, что действующая редакция Гражданского кодекса РФ позволяет "любым лицам без согласия автора или иного обладателя исключительного права и без выплаты ему вознаграждения создавать экземпляры правомерно обнародованных произведений в специальных форматах" для слепых и слабовидящих. Таким образом данная норма позволяет печатать и импортировать такие книги гораздо большему числу лиц, чем это предусмотрено положениями Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям.

В то же время данный договор касается не только слепых, но и лиц, которые в силу физических недостатков не могут держать книгу, фокусировать взгляд и т. д. В связи с этим законопроектом предусмотрены изменения, согласно которым "только специально уполномоченные библиотеки и организации, действующие в целях защиты прав и законных интересов инвалидов, вправе будут без цели извлечения прибыли воспроизводить, распространять и импортировать" экземпляры произведений для категорий лиц, обозначенных в Марракешском договоре.

Документом также предусмотрен порядок определения перечня таких библиотек.