Почти 630 тыс. москвичей прошли лечение от COVID-19 на дому с апреля 2020 года

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Около 630 тыс. человек прошли лечение от коронавирусной инфекции на дому с апреля 2020 года в Москве, следует из данных, размещенных на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

"С апреля 2020 года 628 980 человек получили возможность проходить лечение от COVID-19 дома, уведомляя город о добросовестном соблюдении режима самоизоляции (через мобильное приложение "Социальный мониторинг")", - говорится в сообщении.

Соблюдение изоляции пациентами с COVID-19 в Москве, выбравшим лечение на дому, контролируется при помощи электронного мониторинга местоположения сервисом "Социальный мониторинг" на смартфоне. Приложение автоматически отслеживает геолокацию пользователя в целях мониторинга при покидании места карантина, а также направляет пользователю пуш-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии.

Если пациент, выбравший лечение на дому и подписавший соответствующее согласие, в дальнейшем отказался от использования сервиса, вовремя не отреагировал на запрос приложения или нарушил режим изоляции, он будет привлечен к административной ответственности, ему грозит штраф в размере 4 тыс. рублей. Если он нарушил изоляцию, передвигаясь на транспорте, штраф составляет 5 тыс. рублей. Кроме того, этот пациент будут помещен в обсерватор или медицинское учреждение и не сможет вернуться к домашнему лечению.