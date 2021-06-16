Госдума разрешила регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении экстерриториального принципа регистрации всех актов гражданского состояния органами ЗАГС.

В пояснительной записке указано, что сейчас, в частности, рождение ребенка может быть зарегистрировано в органе ЗАГС по месту его рождения либо по месту жительства родителей, усыновление - по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей, расторжение брака - по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака. В кабмине указывают, что сегодня экстерриториальный принцип, то есть регистрация в любом ЗАГС, применяется только в отношении заключения брака.

"Законопроектом закрепляется распространение экстерриториального принципа на регистрацию всех актов гражданского состояния", - говорится в пояснительной записке. Документ закрепляет право заявителя на обращение в любой орган ЗАГС или МФЦ независимо от места жительства и места наступления юридического факта.

Кроме того, законопроектом устанавливается ведение в составе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Федерального реестра медицинских документов о рождении, который будет содержать электронные документы о рождении и сведения о рожденном ребенке и его матери. Сведения для реестра будут предоставляться медорганизациями. Одновременно прописывается ведение Федерального реестра медицинских документов о смерти, который будет содержать электронные документы о смерти и перинатальной смерти, а также сведения об умершем.