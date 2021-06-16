В Перми перезахоронили останки красноармейца, найденные в Волгоградской области

ПЕРМЬ, 16 июня. /ТАСС/. Церемония захоронения найденных поисковиками в Волгоградской области останков красноармейца Ивана Лихачева прошла на Егошихинском кладбище в Перми. Об этом сообщила в среду администрация города.

"Состоялась церемония захоронения останков красноармейца Ивана Петровича Лихачева на воинском мемориале Егошихинского кладбища. Останки нашли 27 апреля в Волгоградской области волонтеры волгоградского поискового отряда "Наследие". Личность уроженца Прикамья установили с помощью найденного медальона и электронного архива пропавших советских воинов. Решение о захоронении останков красноармейца на родине приняли родственники, которые приехали в Пермь на церемонию из Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Иван Лихачев родился в 1907 году в деревне Васильевка Щучье-Озерского района Молотовской области (одно из прежних наименований региона). На службу был призван в 1941 году.

На церемонии захоронения, по данным администрации Перми, присутствовали его внучки Елена Шошева, Екатерина Палатова, правнучка Любовь Лихачева-Чистякова, праправнучка Анастасия и праправнук Арсений. Родственники рассказали, что вдова погибшего красноармейца Зоя Маркеловна дожила до 98 лет и верила, что ее муж жив и вернется домой.

"Сохранение исторической памяти, увековечение памяти павших защитников отечества, патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи сегодня являются приоритетным направлением для всех нас. Одним из ведущих направлений патриотического воспитания является поисковое движение, которое ведет поиск пропавших без вести красноармейцев. Это очень важно в первую очередь для родственников солдат, погибших в тяжелых боях за нашу с вами родину, погибших, защищая нас от врага", - приводятся в сообщении слова обращения к участникам церемонии заместителя главы администрации Перми Лидии Королевой.