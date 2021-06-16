Госдума приняла закон об оправданном риске для спасателей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о закреплении понятий "оправданный риск" и "крайняя необходимость", а также о возможном освобождении от ответственности спасателей и руководителей спасательных подразделений в случае гибели спасаемых и самих сотрудников МЧС при проведении работ в таких условиях.

Под оправданным риском предлагается понимать "вероятность возникновения угрозы для жизни и здоровья спасателей и (или) других лиц вследствие совершения правомерных необходимых и достаточных действий или бездействия в ситуации, требующей незамедлительного реагирования спасателя, направленных на спасение жизни и здоровья людей в условиях проведения аварийно-спасательных работ, если есть основания полагать, что такое спасение возможно". Также закрепляется понятие крайней необходимости как состояния, при котором "действие, причиняющее вред охраняемым законом интересам, совершено в целях устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам спасателя или другого лица, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости".

Законопроект устанавливает, что спасатели и руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварийно-спасательных служб и формирований, проводящие аварийно-спасательные работы в условиях оправданного риска или крайней необходимости, но без превышения пределов крайней необходимости, "могут освобождаться от ответственности за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей, спасателей или их гибель в соответствии с законодательством". Поправки вносятся в федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей".

Предыстория

Ранее в МЧС России поясняли, что закрепление трактовки понятия "оправданный риск" позволит спасателям выполнять свои обязанности в условиях правовой стабильности и защищенности, так как зачастую действия спасателей при ликвидации аварии выходят за рамки общих требований трудового законодательства по обеспечению безопасных условий труда. В качестве примера в МЧС приводили аварии в шахтах, при которых в условиях выхода из строя большинства штатных систем жизнеобеспечения, безопасности и мониторинга руководители спасательных операций не располагают объективной и достоверной информацией для оценки состояния горных выработок и прогнозирования возможных повторных взрывов. В министерстве заверили, что введение понятия "оправданный риск" при спасательных работах не освободит от ответственности руководителей спасательной операции в случае неправомерных и тем более несвоевременных действий.

В конце 2019 года законопроект размещался для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке обращалось внимание на тенденцию обвинения в гибели спасателей руководителей горноспасательных работ из-за необеспечения достаточных мер безопасности. В качестве примера приводилась авария на шахте "Распадская" в 2010 году: руководителя горноспасательных работ обвиняли как в гибели шахтеров, которых не успели спасти горноспасатели, так и в гибели спасателей, следовавших на аварийный участок.