Фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев вошел в шорт-лист конкурса имени Стенина

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев вошел в шорт-лист конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Для выбора победителей международное жюри отсмотрело порядка 4,5 тыс. работ участников из 70 стран, сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

В финальную версию шорт-листа Сергей Бобылев вошел со снимком "Лица нашего времени", на котором изображено лицо врача ковидного госпиталя. Всего жюри отметили представителей 19 стран. Среди них Аггелос Барай из Греции с фотографией "Беспорядки на греческом острове Лесбос после убийства 20-летнего беженца", Чан Сюй из Китая с фотографией "На лыжах в весну", Себнем Коскун из Турции с фотографией "Турецкая пловчиха Нил Сахин" и другие. Впервые в шорт-лист вошли участники из Индонезии, Мексики и Канады.

Главными темами работ лауреатов конкурса в 2021 году стали майские протесты в Миннеаполисе, экологическая катастрофа, вызванная самым глобальным нашествием саранчи в Африке и Азии за последние 25 лет, и пандемия COVID-19. Имя победителя конкурса имени Стенина, который получит Гран-при, а также распределение остальных призовых мест в номинациях конкурса организаторы объявят в сентябре.

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин трагически погиб 6 августа 2014 года на Украине, освещая вооруженный конфликт на востоке страны.