Режим изоляции ввели в детских загородных лагерях Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Власти Челябинской области, где в одном из загородных лагерей детского отдыха сотрудники сдали три положительных теста на коронавирус, перевели все подобные учреждения в режим изоляции, за исключением детских городских лагерей. Об этом журналистам в среду сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

"Мы приняли решение, что все загородные лагеря уходят в режим изоляции: сотрудники не выходят за территорию лагеря, поскольку в пересменке в одном из лагерей мы зафиксировали три положительных ПЦР-теста. Решение принято, для того чтобы предотвратить заносы. Это также отмена родительских дней", - сказала Гехт, отметив, что до этого момента сотрудникам разрешалось покидать территорию лагеря при условии сдачи ПЦР-тестов.

По словам чиновницы, в городских лагерях случаев заражения не зафиксировано, поэтому дополнительные ограничения для них пока не вводят.

Гехт добавила, оперативный штаб в ежедневном режиме отслеживает ситуацию с коронавирусом в регионе, если она будет вызывать опасения, то "могут принять решения и по массовым мероприятиям".

По данным областного Минздрава на 16 июня, всего в регионе зафиксировано 64 419 случаев заражения коронавирусом (плюс 92 новых подтверждения ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 2 095 человек. В регионе продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция.