Еще несколько ресторанов в центре Москвы могут закрыть за нарушения мер против COVID-19

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Более 130 заведений в Москве проверили в ночь на 16 июня на предмет соблюдения запрета работы после 23:00. Нарушения мер против COVID-19 выявили в ресторанах "Чайхана Нават" и "Паста и Баста" в центре столицы. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Дмитрий Комаров.

"В ходе обследования выявлено, что рестораны "Чайхана Нават" и "Паста и Баста" продолжали обслуживать посетителей даже после 23:00. Посетители сидели за столами и распивали напитки", - сказал Комаров. Кроме того, у ресторана McDonald's на улице Мясницкой выявлены скопления людей и несоблюдение требований социального дистанцирования.

Он отметил, что сотрудники ОАТИ ежедневно по всей Москве проводят рейды по выявлению заведений, работающих после 23 часов. В ходе совместного рейда с полицией в ночь на 16 июня было обследовано более 130 ресторанов, баров и ночных клубов.

Комаров уточнил, что заведениям грозит штраф до 300 тыс. рублей. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для остановки роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице нерабочие дни продлеваются с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Московским ресторанам, кафе, барам, ночным клубам, караоке, боулингу, дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 с 13 по 20 июня, за исключением обслуживания навынос.

Также с 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Кроме того, не будут работать "объекты отдыха и развлечений" в городских парках и на природных территориях. Это коснется аттракционов, пунктов проката, детских и спортивных площадок и так далее.