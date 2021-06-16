{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Амурская область просит центр помочь в восстановлении поврежденных паводками дорог

В результате весенних паводков в регионе оказались повреждены около 320 участков автомобильных дорог протяженностью почти 350 км, разрушены два моста и 14 водопропускных труб

ТАСС, 16 июня. Власти Амурской области просят федеральный центр помочь с финансированием ремонта поврежденных паводками дорог. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов во время прямого эфира в Instagram в среду.

"Количество поврежденных дорог большое у нас, был введен в целом ряде муниципальных образований режим ЧС. Мы будем просить федеральные средства на восстановление этих дорог", - сказал Орлов.

В результате весенних паводков в Амурской области были повреждены около 320 участков автомобильных дорог протяженностью почти 350 км, разрушены два моста и 14 водопропускных труб. По предварительным данным, сумма ущерба дорожной сети превышает 1,2 млрд рублей.

Правительство Амурской области выделяло 500 млн рублей на восстановление разрушенных паводком областных и муниципальных дорог. В мае власти Приамурья направляли 566 миллионов рублей на аналогичные цели, однако этих средств оказалось недостаточно.

Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий Александрович
Дума приняла закон о повышении до 21 года возраста приобретения охотничьего оружия
Читать полностью