Амурская область просит центр помочь в восстановлении поврежденных паводками дорог

ТАСС, 16 июня. Власти Амурской области просят федеральный центр помочь с финансированием ремонта поврежденных паводками дорог. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов во время прямого эфира в Instagram в среду.

"Количество поврежденных дорог большое у нас, был введен в целом ряде муниципальных образований режим ЧС. Мы будем просить федеральные средства на восстановление этих дорог", - сказал Орлов.

В результате весенних паводков в Амурской области были повреждены около 320 участков автомобильных дорог протяженностью почти 350 км, разрушены два моста и 14 водопропускных труб. По предварительным данным, сумма ущерба дорожной сети превышает 1,2 млрд рублей.

Правительство Амурской области выделяло 500 млн рублей на восстановление разрушенных паводком областных и муниципальных дорог. В мае власти Приамурья направляли 566 миллионов рублей на аналогичные цели, однако этих средств оказалось недостаточно.