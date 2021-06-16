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"Скопинский маньяк" снова не явился на заседание суда по ужесточению мер надзора за ним

От Виктора Мохова поступило заявление рассмотреть данный вопрос без его участия

ТАСС, 16 июня. Виктор Мохов, так называемый скопинский маньяк, отказался от участия в судебном заседании, на котором будет рассмотрен вопрос об ужесточении мер административного надзора в отношении него. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда.

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"Виктор Мохов не явился для участия в судебном заседании. От него заявление - рассмотреть без его участия", - сообщили в суде.

15 апреля Скопинский районный суд Рязанской области частично удовлетворил иск МО МВД "Скопинский" об ужесточении мер административного надзора в отношении Мохова, увеличив обязательную явку в полицию с двух до четырех раз в месяц. При этом суд не стал ограничивать его в общении с журналистами, в интернете, а также в посещении кафе и баров, где разрешено распитие спиртных напитков, и мест продажи алкогольной продукции на разлив. Прокуратура направила апелляционное представление на решение Скопинского районного суда о частичном удовлетворении иска полиции. В конце апреля полиция также подала жалобу на решение суда, в которой просила полностью удовлетворить исковое заявление.

Ранее Пугачевский районный суд Саратовской области установил в отношении Мохова административные ограничения в виде запрета на посещение мест проведения спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий на 6 лет, а также запретил ему участвовать в таких мероприятиях. Ему нельзя находиться вне своего места жительства с 22:00 до 06:00, за исключением времени нахождения на работе, нельзя выезжать за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел. Также ему необходимо являться четыре раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации. На заседания судов первой инстанции Мохов также не являлся.

В 2005 году Виктор Мохов (1950 года рождения) Скопинским городским судом Рязанской области с учетом изменений, внесенных постановлением Пугачевского районного суда Саратовской области, был приговорен к 16 годам и 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году он похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти четыре года. В начале марта 2021 года он был освобожден после отбывания срока.

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