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Москалькова заявила, что в июне не получала жалоб о принуждении к вакцинации от COVID-19

Москалькова сообщила, что в июне не получала жалоб о принуждении к вакцинации от коронавируса.

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