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Пандемия COVID-19

Премьер Испании пообещал вскоре отменить обязательное ношение масок на улице

В ближайшие дни показатель полностью привитых граждан страны превысит 15 млн, заявил Педро Санчес

МАДРИД, 16 июня. /ТАСС/. Правительство Испании рассчитывает в скором времени отменить обязательное ношение защитных масок на улице, введенное из-за пандемии нового коронавируса. Об этом заявил в среду премьер-министр королевства Педро Санчес.

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"Скоро мы откажемся [от меры, предусматривающей ношение] масок на улице, - сказал глава правительства. - В ближайшие дни показатель полностью привитых соотечественников превысит 15 млн". Как уточнил премьер, через несколько недель половина населения 47-миллионной Испании получит как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 3,74 млн случаев заражения, свыше 80,5 тыс. пациентов умерли. В конце октября прошлого года правительство Испании ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого завершилось 9 мая текущего года. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации.

Сейчас на территории страны в обязательном порядке необходимо носить маски во всех общественных местах. За несоблюдение меры может ждать штраф в размере €100.

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