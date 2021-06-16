Дума дала Росгвардии право оцеплять акватории при несанкционированном проникновении

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении депутатский законопроект, который дает военнослужащим и сотрудникам Росгвардии право блокировать территории и акватории охраняемых объектов для пресечения попыток незаконного проникновения.

В пояснительной записке отмечается, что под охраной Росгвардии находятся акватории важных государственных объектов, в частности Крымского моста и Керченского пролива, электросетевого энергомоста с Крымом. В связи с этим в закон "О войсках национальной гвардии РФ" вносится дополнение, позволяющее росгвардейцам производить оцепление при пресечении попыток лиц незаконно проникнуть либо покинуть территории (акватории) охраняемых ими объектов.