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Дума дала Росгвардии право оцеплять акватории при несанкционированном проникновении

Дополнение вносится в закон "О войсках национальной гвардии РФ"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении депутатский законопроект, который дает военнослужащим и сотрудникам Росгвардии право блокировать территории и акватории охраняемых объектов для пресечения попыток незаконного проникновения.

В пояснительной записке отмечается, что под охраной Росгвардии находятся акватории важных государственных объектов, в частности Крымского моста и Керченского пролива, электросетевого энергомоста с Крымом. В связи с этим в закон "О войсках национальной гвардии РФ" вносится дополнение, позволяющее росгвардейцам производить оцепление при пресечении попыток лиц незаконно проникнуть либо покинуть территории (акватории) охраняемых ими объектов.

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