Коэффициент распространения коронавируса в России снижается третий день подряд

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России снижается третий день подряд. В среду он опустился до 1,16, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Ни в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель не оказался ниже единицы. В Ростовской области он составил ровно 1, в Самарской - 1,01, в Иркутской области и Санкт-Петербурге - 1,03, в Нижегородской области - 1,09.

В Воронежской области и Красноярском крае коэффициент снизился до 1,13, в Свердловской области - до 1,2, в Подмосковье он, напротив, вырос до 1,31 (это максимум с 16 марта). В Москве индикатор опустился до 1,23, что для столицы стало минимумом с 8 июня.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.