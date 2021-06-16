Еврокомиссия не комментирует сообщения об отсрочке одобрения вакцины "Спутник V"

"Я хотел бы предложить вам связаться с Европейским агентством лекарственных средств, которое в настоящее время изучает вакцину. Они отвечают за этот процесс оценки и, следовательно, имеют больше возможностей ответить на ваши вопросы относительно сроков", - сказал ТАСС представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер.

Ранее агентство Reuters сообщило, что одобрение российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в Евросоюзе отложено, так как необходимые данные клинических испытаний не были предоставлены вовремя. По данным его источников, информацию следовало передать в ЕС до 10 июня. "Одобрение "Спутника" будет отложено, вероятно, до сентября, а может, до конца года", - рассказал один из собеседников агентства.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину "Спутник V" и подала заявку на регистрацию этого препарата в ЕС, а также во Всемирную организацию здравоохранения. Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

Регулятор ЕС 4 марта сообщил о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов указывал, что понимания относительно примерных сроков регистрации вакцины в ЕС до сих пор нет.