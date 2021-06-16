В Подмосковье некоторые ограничительные меры продлили до 20 июля

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о продлении в регионе ряда ранее введенных ограничительных мер до 20 июля. Соответствующий документ опубликован в среду на портале областного правительства.

Ранее постановлением предусматривалось с 13 июня по 20 июня обязать граждан находиться в общественных местах только в средствах индивидуальной защиты. Кроме того, организации не должны допускать в здания и помещения граждан, не соблюдающих масочный режим. Работодателям запрещается допускать на рабочее место сотрудников, не использующих маски или респираторы. При этом отмечается, что данный пункт постановления не применяется к гражданам, прошедшим вакцинацию.

В документе также сообщается, что в Подмосковье количество зрителей на мероприятиях должно быть не более 1,5 тыс., для вакцинированных оно может быть увеличено на 20%.

"Установить, что по 20 июля 2021 года (включительно) проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с количеством участников более 50 человек, в том числе в двух зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), с очным присутствием зрителей возможно только при одновременном выполнении следующих условий: <...> предельное количество зрителей составляет 1 500 человек одновременно. Количество зрителей <...> может быть увеличено на 20% для вакцинированных зрителей при наличии действующего сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

Поясняется, что условие об увеличении зрителей может быть выполнено только в случае, если организатор мероприятия сможет обеспечить контроль наличия у зрителей сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Помимо этого, мероприятия могут быть проведены при организации соцдистанции между зрителями, а вход на мероприятие может быть осуществлен только при наличии билета с указанием места.