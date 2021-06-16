Более 40% россиян заявили о нехватке парковок, спортплощадок и благоустроенных дворов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россияне отметили, что из общественных пространств в большей степени им не хватает в городах организованных парковок, а также благоустроенных спортивных площадок и дворов, следует из совместного опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ.

"Жители больших и малых городов едины в том, что им не хватает организованных парковочных мест (45% в целом по стране)", - отмечается в результатах опроса.

Вторым по популярности (42%) стал ответ про нехватку благоустроенных спортивных площадок, а третьим (41%) - благоустроенных дворов, причем, здесь наиболее высокий запрос идет от жителей городов-миллионников за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, 21% респондентов отметили недостаточное число благоустроенных набережных, проблема особенно актуальна в городах с населением до 1 млн человек. В среднем 11% россиян полностью удовлетворены состоянием общественных пространств, в числе опрошенных жителей Москвы и Петербурга таких 15%, и 6% - в городах-миллионниках.

"Лучше всего в российских городах обстоят дела с наличием общественных мест, озеленением и освещенностью улиц. Граждане высоко оценивают текущее состояние этих параметров и их динамику за последние полгода", - говорится в исследовании. В целом почти треть респондентов (28%) отметили, что состояние городской среды за последний год улучшилось, 52% ответили, что не изменилось, и 20% россиян сказали об ухудшении состояния городской среды. При этом среди федеральных округов чаще всего о позитивных переменах в благоустройстве городов говорили в Южном федеральном округе (40%), а реже - в Сибирском (15%).

Опрос проведен с 29 по 31 марта 2021 года по всей России среди городского населения. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки составляет не более 2,6%.