В Приволжье за три года произошло 10 чрезвычайных ситуаций, повлиявших на экологию

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. В Приволжье за три года произошло 10 чрезвычайных ситуаций, повлиявших на экологическую обстановку, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"За последние три года на территории округа произошло 10 чрезвычайных ситуаций, повлиявших на экологическую обстановку. В их числе наиболее опасные были связаны с разгерметизацией и взрывами на нефте- и газопроводах", - заявил Патрушев на выездном совещании в среду. По его словам, зарегистрированы 44 случая экстремально высокого загрязнения поверхностных водных объектов химическими веществами, большинство из которых связаны с утечками нефти и ее производных.

Он отметил, что уровень выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в округе сохраняется высоким - почти 3,5 млн тонн и составляет 14% от общего объема выбросов в стране. "В 25 городах округа среднегодовые концентрации одного или нескольких загрязняющих веществ в воздухе превысили предельно допустимые значения. Не во всех городах должным образом осуществляется мониторинг атмосферного воздуха", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

Он сообщил, что только пятая часть сточных вод в регионе соответствует нормативам очистки. "Совокупный объем сброса неочищенных сточных превысил 2 млрд куб. м. Низкий уровень водоочистки отражается на безопасности питьевой воды. 11% источников питьевого водоснабжения не отвечает требованиям санитарного законодательства. Такая ситуация наиболее характерна для Татарстана, Удмуртии и Нижегородской области", - заявил секретарь Совбеза.

По его словам, экологическую ситуацию в Приволжье осложняет низкий уровень утилизации отходов производства и потребления - на сегодня он составляет не более 40%. "Большинство полигонов ТКО не отвечают экологическим требованиям и уже заполнены отходами на 50-90%. На этом фоне продолжает расти количество несанкционированных свалок", - добавил Патрушев.

О лесных пожарах

Он также сообщил, что в Поволжье за прошлый год выросла площадь лесных пожаров.

"В Приволжском федеральном округе (ПФО) в прошлом году наблюдался рост площади лесных пожаров, особенно в Башкортостане, Оренбургской и Саратовской областях", - сообщил он в среду на выездном совещании. "В стране ежегодно воздействию огня подвергается более 9 млн га лесных угодий", - уточнил секретарь Совбеза.

Также, по его словам, в Поволжье было зарегистрировано более 2 тыс. случаев незаконной вырубки леса. "По объему выявленных незаконных рубок лесов округ занимает четвертое место среди федеральных округов. При этом лесной фонд округа составляет лишь 5% от лесного фонда страны", - сказал Патрушев.

Он отметил, что криминогенная ситуация в ПФО в сфере экологии остается сложной. "Ежегодно фиксируется порядка 2 900 экологических преступлений. В прошлом году только Росприроднадзором выявлено более 1 200 нарушений природоохранного законодательства", - добавил секретарь СБ России.