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В СЖР не считают нарушением прав СМИ исключение телеканала "Дождь" из президентского пула

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев добавил, что решение принимает пресс-служба президента в каждой стране

ГРОЗНЫЙ, 16 июня. /ТАСС/. Исключение телеканала "Дождь" из президентского пула не является нарушением прав СМИ, заявил ТАСС глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"В данном случае это не является нарушением каких-то прав, потому что решение принимает пресс-служба президента в каждой стране. Есть случаи, когда в тех же США какие-то СМИ не аккредитовывают при Белом доме. Это касается Fox News и других известных нам с вами названий", - сказал Соловьев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя исключение "Дождя" из президентского пула, сообщил, что телеканал исключен из пула за призывы к участию в незаконных акциях. По мнению Пескова, исключение "Дождя" из президентского пула не является цензурой.

Соловьев приехал в Грозный на церемонию награждения победителей 10-й Международной журналистской премии "Золотое перо", посвященной памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Мероприятие пройдет 16 июня во дворце культуры имени Дагуна Омаева.

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