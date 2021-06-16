В Челябинской области стартовала кампания по вакцинации животных от коронавируса

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Ветеринары в Челябинской области в среду начали кампанию по вакцинации от коронавируса собак и кошек. Первая партия препарата "Карнивак-ков" поступила в ветстанцию Челябинска. Об этом сообщили ТАСС в руководстве областного Минсельхоза.

"Бюджетное учреждение "Челябинская ветстанция" начала сегодня прививочную кампанию: собак и кошек можно привить препаратом "Карнивак-ков". Через неделю вакцина появится в Магнитогорске. Таким образом, в регионе стартовала прививочная кампания", - сказал собеседник агентства.

В министерстве пояснили, что вакцинация животных платная, препарат можно приобрести в специализированных аптеках. При этом собак и кошек, у которых нет противопоказаний, вакцинируют с шестимесячного возраста двукратно с интервалом в 21 сутки.

"Заводчики могут также провести диагностические исследования питомцев на вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание у животных. Такая возможность в регионе есть в Увельской ветлаборатории, в центральной научно-методической ветеринарной лаборатории", - добавил собеседник агентства.

По данным областного Минсельхоза, вакцину внесли в государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения (запись № 10801). Она прошла клинические испытания и является безопасной.

По информации Челябинской ветстанции, коронавирус может передаваться от человека к домашним животным (вероятность перехода патогена невысока). По данным областного Минсельхоза, случаев перехода коронавируса с животных на человека в Челябинской области не зафиксировано.