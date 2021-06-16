Около 5 тыс. детей из Ингушетии отдохнут летом в оздоровительных лагерях

МАГАС, 16 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют организовать летний отдых в 2021 году для 4,7 тыс. детей, в том числе в летнем лагере в Евпатории. Об этом глава региона Махмуд-Али Калиматов заявил в среду во время послания Народному собранию региона.

"Инфраструктура сферы летнего отдыха и оздоровления детей в республике представлена четырьмя летними лагерями. В текущем году планируется охватить отдыхом 4 700 детей. Необходимо максимально улучшить материально-техническую базу наших детских лагерей отдыха. Отдельное место в структуре детских лагерей надо отвести летнему лагерю отдыха "Магас", расположенному в крымском курортном поселке Заозерное на берегу Черного моря", - отметил он.

Калиматов также поручил Минимуществу республики завершить мероприятия по оформлению права собственности на объекты недвижимого имущества лагеря в Крыму. "В перспективе лагерь можно будет использовать как базу отдыха для детей не только из нашей республики, но и тех регионов, с которыми республика заключила соглашения о торгово-экономическом и социально-культурном сотрудничестве", - добавил он.

В 2018 году власти Ингушетии подписали соглашение о передаче республике детского санатория в Евпатории, который за сезон может принять до 4 тыс. детей 7-14 лет. Власти рассматривали возможность передачи части территории лагеря инвестору для создания курорта семейного отдыха.